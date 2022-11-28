19FourtyFive: Политика США в отношении КНДР повышает уровень риска ядерной войны

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28 ноября 2022, 11:17 Источник: Лента.Ру

Проведенные КНДР успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» меняет расстановку сил и правила игры. Об этом пишет американское издание 19FourtyFive.

США несколько десятилетий пытались добиться того, чтобы Пхеньян отказался от своей ядерной программы, но сегодня Северная Корея становится полноправной ядерной державой, вне зависимости нравится это США или нет.

Издание пишет, что по мнению автора, на сегодня необходимы изменения в расстановке сил, США должны изменить свою позицию в отношении КНДР, нормализовать дипломатические отношения между двумя странами, начать переговоры о мирном договоре, отменить санкции.

Для защиты государства и своего народа Корейская Народно-Демократическая Республика нацелена на создание «самой могущественной в мире стратегической мощью, невиданной абсолютной силой». Об этом заявил Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын по случаю повышения в военных званиях специалистов оборонно-промышленного комплекса. Об этом передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По информации агентства, повышение воинских званий будет касаться 106 военных, в том числе будет повышен в звании генерал-полковник Чан Чхан Ха.

Глава КНДР поблагодарил руководителей, ученых и специалистов, работающих в оборонной научно-исследовательской области с проведенным успешно испытательным запуском межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17».

Ким Чен Ын назвал МБР «Хвасон-17» «самым могущественным в мире стратегическим оружием» и заявил, что ОПК КНДР в полной мере продемонстрировал всему миру непреклонную решимость КНДР к построению сильнейшей армии в мире, «огромный потенциал и убедительные очертания непобедимого будущего» страны.



В сообщении ЦТАК говорится, что Ким Чен Ын поблагодарил северокорейский народ и заявил, что КНДР и дальше продолжит развивать и укреплять силы сдерживания ядерной войны.

Генеральный секретарь КНДР Ким Чен Ын при этом отметил, что историческая истина в современном мире такова, что защитить настоящее и будущее своей страны и народа можно «только будучи сильнейшим».