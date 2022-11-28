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WSJ: Добыча и поставка нефти из Венесуэлы в большом объеме на мировой рынок в ближайшее время невозможны

, 10:47 Источник: РИА Новости

Компания Chevron получила разрешение на добычу и поставку нефти в США, срок действия контракта 6 месяцев, но этот объем даст небольшой прирост мировой добычи нефти. Об этом написала газета Wall Street Journal.

Добыча нефти в Венесуэле возможна в рамках совместного предприятия с участием Chevron и венесуэльской государственной компании Petroleos de Venezuela.

Издание пишет, что при этом, перед Chevron встает ряд проблем, в их числе ремонт сломанного оборудования, проблемы с трубопроводами и с подачей электроэнергии, запуск работы и найм сотрудников, решение вопросов безопасности, а также получение задолженности от компании PDVSA на сумму в размере 4 миллиардов долларов.

Аналитик Хосе Чалхуб заявил изданию, что по его оценке для восстановления нефтедобычи сумма вложений может составить примерно 50 миллиардов долларов, а для выхода на уровень в 200 тысяч баррелей в день Chevron может потребоваться год.

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