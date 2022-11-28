Bloomberg: премьер-министр Великобритании Сунак призвал ориентироваться на Россию и Китай в долгосрочной политике

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28 ноября 2022, 10:13 Источник: Bloomberg

Великобритания должна брать пример с России и Китая в выстраивании своей политики. Об этом со ссылкой на слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака пишет Bloomberg.

«Наша стратегия должна соответствовать политике других мировых держав, таких как Россия и Китай», - передает агентство заявление политика. Сунак отметил, что Лондон сумеет совершить «революционный скачок», если будет работать «на долгосрочную перпективу», как это делают Россия и КНР.

Ранее Сунак заявил, что КНР представляет наибольшую угрозу для экономической безопасности Великобритании.