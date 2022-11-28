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Депутат Госдумы от Крыма Шеремет: США должны быть изолированы от цивилизованного мира

, 08:42 Источник: РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет: США должны быть изолированы от цивилизованного мира
депутат Госдумы М. Шеремет, фото из соцсети

Депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет призывает изолировать США от цивилизованного мира. Парламентарий заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время являются главным источников хаоса и вражды во всем мире.

Депутат Госдумы в беседе с отечественным информагентством РИА Новости указал, что везде, куда вмешиваются США, начинаются беспорядки и войны.

По мнению Шеремета, пора положить конец диктату американской агрессии. Парламентарий считает, что всему цивилизованному миру следует сплотиться и изолировать Штаты до того момента, пока там у власти не станут здравомыслящие политики. Парламентарий предупредил: "В противном случае жизнь на нашей планете будет постоянно под угрозой".

Шеремет также заявил, что в Белом доме должны ответить за развязанные по всему миру военные конфликты и экскременты по созданию биологического оружия.

Российский парламентарий считает: "Необходимо сформировать международную группу для проведения публичного расследования по всем преступлениям США".

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