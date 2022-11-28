Депутат Госдумы от Крыма Шеремет: США должны быть изолированы от цивилизованного мира

Депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет призывает изолировать США от цивилизованного мира. Парламентарий заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время являются главным источников хаоса и вражды во всем мире.
Депутат Госдумы в беседе с отечественным информагентством РИА Новости указал, что везде, куда вмешиваются США, начинаются беспорядки и войны.
По мнению Шеремета, пора положить конец диктату американской агрессии. Парламентарий считает, что всему цивилизованному миру следует сплотиться и изолировать Штаты до того момента, пока там у власти не станут здравомыслящие политики. Парламентарий предупредил: "В противном случае жизнь на нашей планете будет постоянно под угрозой".
Шеремет также заявил, что в Белом доме должны ответить за развязанные по всему миру военные конфликты и экскременты по созданию биологического оружия.
Российский парламентарий считает: "Необходимо сформировать международную группу для проведения публичного расследования по всем преступлениям США".