Депутат Госдумы от Крыма Шеремет: США должны быть изолированы от цивилизованного мира

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28 ноября 2022, 08:42 Источник: РИА Новости

депутат Госдумы М. Шеремет, фото из соцсети

Депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет призывает изолировать США от цивилизованного мира. Парламентарий заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время являются главным источников хаоса и вражды во всем мире.

Депутат Госдумы в беседе с отечественным информагентством РИА Новости указал, что везде, куда вмешиваются США, начинаются беспорядки и войны.

По мнению Шеремета, пора положить конец диктату американской агрессии. Парламентарий считает, что всему цивилизованному миру следует сплотиться и изолировать Штаты до того момента, пока там у власти не станут здравомыслящие политики. Парламентарий предупредил: "В противном случае жизнь на нашей планете будет постоянно под угрозой".

Шеремет также заявил, что в Белом доме должны ответить за развязанные по всему миру военные конфликты и экскременты по созданию биологического оружия.

Российский парламентарий считает: "Необходимо сформировать международную группу для проведения публичного расследования по всем преступлениям США".