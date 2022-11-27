Compact: В Германии прошла первая общенациональная демонстрация под лозунгами «Американцы, возвращайтесь домой»

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27 ноября 2022, 16:27 Источник: РИА Новости

В Лейпциге вечером субботы прошли антиамериканские протесты. Об этом пишет журнал Compact.



По информации организаторов в протестной акции участвовали свыше 6 тысяч человек.



Протестующие прошли по центру города, сама акция прошла перед зданием генерального консульства США в Лейпциге.



Участники антиамериканской демонстрации скандировали «Аmi, go home» («Американцы, возвращайтесь домой»), в руках они держали российские и немецкие флаги.



Compact отмечает важность начала протестов против действий США, журнал обвиняет Вашингтон в вовлечении Германии в конфликты, в том числе на Украине.



