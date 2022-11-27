Compact: В Германии прошла первая общенациональная демонстрация под лозунгами «Американцы, возвращайтесь домой»

В Лейпциге вечером субботы прошли антиамериканские протесты. Об этом пишет журнал Compact.
По информации организаторов в протестной акции участвовали свыше 6 тысяч человек.
Протестующие прошли по центру города, сама акция прошла перед зданием генерального консульства США в Лейпциге.
Участники антиамериканской демонстрации скандировали «Аmi, go home» («Американцы, возвращайтесь домой»), в руках они держали российские и немецкие флаги.
Compact отмечает важность начала протестов против действий США, журнал обвиняет Вашингтон в вовлечении Германии в конфликты, в том числе на Украине.
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