The American Conservative: Зеленский был бы рад бороться с Россией до «последнего американца»

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26 ноября 2022, 10:02 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу заявил, что Владимир Зеленский был бы рад бороться с РФ до "последнего американца", о чем говорят его действия после падения украинской ракеты в Польше.

Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative заметил, что недавняя попытка украинских властей втянуть США и НАТО в конфликт с Москвой не увенчалась успехом, однако с большой долей вероятности это повторится вновь.

В материале подчеркивается, что с точки зрения американцев позиция Владимира Зеленского подчеркивает опасность ведения опосредованной борьбы с ядерной державой с формальной передачей опции принятия решений в данном конфликте стороне, которая заинтересована в эскалации.