Старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу заявил, что Владимир Зеленский был бы рад бороться с РФ до "последнего американца", о чем говорят его действия после падения украинской ракеты в Польше.
Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative заметил, что недавняя попытка украинских властей втянуть США и НАТО в конфликт с Москвой не увенчалась успехом, однако с большой долей вероятности это повторится вновь.
В материале подчеркивается, что с точки зрения американцев позиция Владимира Зеленского подчеркивает опасность ведения опосредованной борьбы с ядерной державой с формальной передачей опции принятия решений в данном конфликте стороне, которая заинтересована в эскалации.