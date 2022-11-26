Маск заявил, что готов поддержать кандидатуру губернатора Флориды Десантиса на выборах президента США в 2024 году

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26 ноября 2022, 09:38 Источник: ТАСС

Илон Маск, Javier Rojas/Keystone Press Agency

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что готов поддержать на выборах президента Соединенных Штатов Америки, которые пройдут в 2024 году, кандидатуру губернатора Флориды Рона Десантиса.

К настоящему моменту Рон Десантис не заявлял о намерении баллотироваться на пост президента США, однако Илон Маск утвердительно ответил на вопрос, поддержал бы он республиканца на выборах.

Напомним, накануне знаменитый американский рэпер Канье Уэст сообщил, что бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп накричал на него в своей резиденции во Флориде и заявил, что артист проиграет на выборах.