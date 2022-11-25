Захарова усомнилась в достоверности опроса, по которому большинство украинцев готовы годами терпеть перебои с подачей света

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25 ноября 2022, 17:06 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поиронизировала над словами первой леди Украины Елены Зеленской о готовности украинцев терпеть отключения электроэнергии.

В интервью BBC Зеленская привела данные социологического опроса, согласно которому 90% жителей страны ради перспективы вступления Украины в Европейский союз готовы терпеть подобные лишения в течение двух-трех лет.

По мнению Марии Захаровой, этим данным вряд ли стоит доверять.

«Опрос, видимо, проводился в бункере, где снежок выпадает регулярно», - пошутила дипломат в своем телеграм-канале в пятницу.