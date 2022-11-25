Аналитик Кот: «Сегодня невозможно, чтобы украинцы начали обвинять во всем свою власть»

Аргументы Недели → Политика 13+

25 ноября 2022, 16:02 Антон Николаев,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Юрий Кот считает, что обстрелы энергетической инфраструктуры Украины не прекратятся, пока Россия не выполнит все задачи спецоперации. Таким мнением эксперт поделился с изданием «Аргументы недели».



«Сегодня кажется невозможным, чтобы украинские граждане начали обвинять во всем происходящем свою власть. Они все еще обвиняют Россию, для них все еще свет в окошке - это Запад, а Зеленский - это их президент. Они так ведут себя, думая, что завтра они смогут с кем-нибудь договориться, и это все прекратится. А если не договорятся? А если не прекратится? А если представить себе, что не только сейчас, но в следующем году и через год будут лететь наши ракеты и уничтожать всю энергетическую структуру Украины. Это не прекратится до тех пор, пока мы не выполним поставленную задачу: чтобы у нас на исторической русской земле не было нацистов, которые называют себя украинцами. Чтобы там были нормальные люди! Но реакция пока обратная: вместо денацификации, еще большая нацификация, вместо демилитаризации еще большая милитаризация. Мы видим большую консолидацию населения, вместо попыток привести к власти кого-то другого».



Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину ждет "ужасная зима". Столтенберг отметил, что сейчас Европа также переживает период энергетического кризиса и роста цен. По словам генсека, весь мир "платит цену" за это.