СМИ Украины сообщили об очередях и пустых хлебных полках в магазинах Киева

В Киева пустые полки с хлебом, жители раскупают продукты, очереди в продуктовых магазинах. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
В подтверждение заявлений издание опубликовало несколько видео с пустыми прилавками хлебобулочных отделов и длинными очередями на кассах.
Министерство энергетики Украины ранее сообщило о том, что подавляющее количество тепло- и гидроэлектростанции страны были обесточены 23 ноября, потребители остались без света.
Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
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