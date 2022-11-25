Спикер крымского парламента Константинов заявил, что Зеленскому «никогда не видать» полуострова

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25 ноября 2022, 10:49 Источник: РИА "Новости"

Ласточкино гнездо, https://unsplash.com/photos/3sfl4B10pCM

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о Крыме является лишь имитацией деятельность – полуострова ему "никогда не видать".

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что готов "решать судьбу" Крыма невоенным путем.

Владимир Константинов подчеркнул в пятницу, 25 ноября, что действующему президенту Украины "никогда не видать" полуострова, более того, он об этом знает. Глава крымского парламента уточнил, что Крым был и навсегда останется частью России.