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Аргументы Недели → Политика 13+

Политолог Бальбек заявил, что европейскими пакетами санкций можно «топить печки»

, 20:53 Источник: RT

Политолог Бальбек заявил, что европейскими пакетами санкций можно «топить печки»
Флаг ЕС / Jens Kalaene / https://globallookpress.com

Пакетами санкций Европейского союза уже можно «топить печки». Об этом во время разговора с RT сообщил российский политолог Руслан Бальбек.

Комментируя заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз работает над девятым пакетом санкций в отношении России, эксперт отметил, что, в отличие от Европы, в РФ проблем с газом нет, поэтому им впору «топить печки» этими пакетами ограничений.

Согласно словам Бальбека, упрямство, которое нам «упорно» показывает Европа, является тупиковым путем в «любой политике». При этом он не исключил и того, что против России могут быть подготовлены 15-й и 20-й пакеты санкций.

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