Аргументы Недели → Политика 13+

24 ноября 2022, 16:07 Антон Николаев,

Рафаэль Ордуханян считает, что некоторые члены ОДКБ поступают лицемерно в отношении России. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Что не понимает Пашинян до конца? ОДКБ - это улица с двухсторонним движением. Не может Россия что-то отдавать только в одну сторону. Все ожидают чего-то от России: прислать войска, дать деньги, снизить цены… Такое халявное отношение распространено не только среди Армении, но и других членов ОДКБ. Учитывая то, в какую ситуацию попала сама Россия, люди не понимают, что время халявы кончилось. Все, что вы делаете, произносите, как вы голосуете в ООН будет сказываться на членах ОДКБ. Почему некоторые члены ОДКБ ожидают каких-то поблажек от России, шагов, когда они не признают Донбасс, Абхазию, Северную и Южную Осетию? Они в ООН сдерживаются при голосовании, а иногда откровенно голосуют с нашими врагами. Это комплекс проблем. Я думаю, что Россия продемонстрировала такую политику: «Как вы к нам относитесь, так и мы будем». Вы можете входить в ОДКБ, не входить, это ваше право! У России намечен глобальный план. Если вы с Россией, то запрыгивайте в поезд, а если хотите рядом бежать, то бегите! Но скоро перрон кончится, бежать будет некуда».

Ранее Армения не стала подписывать декларацию саммита ОДКБ, а также проект решения о помощи Еревану из-за Карабахского конфликта. Премьер Никол Пашинян также заявил, что участие страны в организации не спасло ее от агрессии со стороны Азербайджана.