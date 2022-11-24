«Болваны, не умеют жить в комфорте»: сестра северокорейского лидера обрушилась с обвинениями на Сеул

Аргументы Недели → Политика 13+

24 ноября 2022, 15:58

Как стало известно, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что Сеул повторяет за США слова о «самостоятельных санкциях» против Пхеньяна, как «марионетка» Вашингтона. Также она сказала, что любые санкции бесполезны, и Южная Корея может накладывать их бессчётное количество раз.

«Болваны, что не умеют жить в безопасности и комфорте, - следует из слов Ким Ё Чжон, - непонятно, почему граждане молча смотрят, как их «власть», Юн Сок Ёль и другие идиоты, своими действиями создают опасную ситуацию».

Также политик отметила, что при бывшем южнокорейском лидере Мун Чжэ Ине, Южная Корея не являлась целью КНДР. Она также добавила, что чем больше Сеул и его союзники цепляются за санкционную политику, тем сильнее провоцируют враждебность со стороны правительства Пхеньяна. "Это станет затягивающейся на их шее петлёй», - сказала Ким Ё Чжон. Стоит отметить, что отношения между Сеулом и Пхеньяном уже несколько месяцев продолжают обостряться и грозят перерасти в полномасштабное противостояние.