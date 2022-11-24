Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: «Пока о прорыве говорить не приходится»

Аргументы Недели → Политика 13+

24 ноября 2022, 12:42 Антон Николаев,

Фото: Carsten Hoffmann/dpa/globallookpress.com

Апты Алаудинов сообщил, что серьезного прорыва на линии соприкосновения пока не будет из-за погодных условий. Тем не менее, он утверждает, что продвижение идет каждый день на 100 метров. Об этом Алаудинов сказал в эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«Сейчас очень неудобный период для какого-либо прорыва и для нас, и для противника. Пытаться делать в данный момент резкий рывок - это значит положить большое количество наших бойцов. Наша техника, как и техника противники, сегодня не может продвинуться из-за грязи и слякоти, кроме как по основным магистралям. Вся застрявшая техника в грязи становится целью для противника. Ожидать, что будет какое-то фронтальное наступление или великий прорыв на данный период времени, - говорить об этом не приходится. Мало того, что мы уничтожили максимальное количество противника, мы ни разу не дали ему инициативы! Мы двигаемся вперед каждый день хотя бы на 100 метров, продвигая свои подразделения и уничтожая противника».

Апты Алудинов также утверждает, что противник сейчас выдохся, хотя на определенных участках концентрирует свои силы и средства.