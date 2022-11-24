Эксперт Нешков: «Признание РФ страной спонсором - терроризма носит символический характер»

Аргументы Недели → Политика 13+

24 ноября 2022, 11:28 Антон Николаев,

Медиатехнолог Сергей Нешков считает, что одной из целей наделения России статусом «спонсор-терроризма» является международная изоляция страны. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Стоит сказать, что тема витала в воздухе еще с августа. Тогда обсуждаемая в Конгрессе США законодательная инициатива по объявлению РФ страной — спонсором терроризма была встречена жесткой реакцией российского МИДа. С нашей стороны звучали заявления о "пересечении точки невозврата" и "даже разрыва" дипотношений».

«На международном уровне такое понятие было введено Соединенными Штатами Америки для клеймления государств, которые "поддерживали акты международного терроризма". Попасть в перечень подобных стран означало не только получить имиджевый урон, но и подвергнуться односторонним санкциям. Начиная от запрета поставок продукции двойного назначения и заканчивая лишением дипломатических иммунитетов. Другое дело, схожее решение Европарламента. У ЕС нет законодательной базы для присвоения подобного статуса странам - только организациям и отдельным персонам. Процедура признания России государством-спонсором терроризма относится к не законодательным резолюциям - носит символический характер».

«Отдельного внимания заслуживает высказывание Зеленского на последнем заседании Совбеза ООН: "Нужно восстановить справедливость внутри самих структур ООН. Государство-террорист не должно участвовать в каких-либо голосованиях по вопросам его агрессии, его террора". Эта риторика с прицелом на формирование контура изоляции России. Где явно просматривается попытка отнять право вето на решения международного Совета Безопасности».

Накануне Европарламент принял резолюцию о признании России "страной — спонсором терроризма".