Небензя: Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки Киеву западных вооружений

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24 ноября 2022, 08:13

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / globallookpress.com

Российская Федерация наносит удары по украинской инфраструктуре в ответ на поставки западных вооружений киевской стороне. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «RT на русском», сделал Василий Небензя, постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций.

«Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки Киеву западного оружия, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Также отечественный дипломат отметил, что обломки украинских ракет попадают по гражданским целям, по которым РФ не целилась.

Ранее в четверг сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский выступил с призывом о лишении Москвы права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать его решения.