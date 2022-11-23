Депутат Шхагошев заявил, что резолюция ЕП о России принята для отвлечения внимания от расследования диверсии на «Северных потоках»

Адальби Шхагошев, член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, во время беседы с RT сообщил, что резолюция Европейской комиссии о признании России «страной — спонсором терроризма» принята исключительно с целью отвлечения внимания от расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».
Согласно словам парламентария, именно сейчас, когда проводится расследования диверсии на газопроводах и стало известно о массовом убийстве российских военнопленных Вооруженными силами Украины, в Европарламенте проголосовали за резолюцию в отношении России для отвлечения внимания от этих событий.
Более того, как отметил Шхагошев, подобное решение ЕП «абсолютно» ни к чему не обязывает Евросоюз в юридическом плане.