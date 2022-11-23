Сенатор Цеков заявил, что нужно стремиться к автономной системе водоснабжения ДНР

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23 ноября 2022, 21:58 Источник: Общественная служба новостей

Komsomolskaya Pravda / https://www.globallookpress.com

Необходимо стремиться к автономной системе водоснабжения Донецкой Народной Республики для решения вопроса нехватки воды в регионе. Об этом во время беседы с Общественной службой новостей сообщил член Совета Федерации, сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

Согласно его словам, полуостров в свое время находился в таком же положении катастрофической нехватки воды, в каком сейчас находится Донецк. Как вспоминает сенатор, тогда в Крыму проблему решили при помощи бурения скважин, которые давали большой приток питьевой воды. По его мнению, в ДНР вопрос с нехваткой будет решаться аналогичным образом.

Цеков также считает, что необходимо стремиться в автономной системе водоснабжения региона, так как «зависеть от Украины очень ненадежно».