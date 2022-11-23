Песков заявил, что Армения останется в ОДКБ, несмотря на разногласия и «определенные нюансы»

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23 ноября 2022, 22:13 Источник: ТАСС

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване. Фото с сайта Кремля.

Армения останется в Организации Договора о коллективной безопасности, несмотря на то, что в ходе саммита в Ереване не все документы удалось согласовать. Такое мнение высказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщают армянские СМИ, премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать два итоговых документа саммита: проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Тем не менее, по словам Пескова, страна останется в составе организации.

«Мероприятие [саммит], несмотря на всю сложность, несмотря на то, что, как говорили лидеры в ходе своих выступлений, не все удалось согласовать, мероприятие подтвердило лишний раз востребованность этого формата, востребованность и жизнеспособность ОДКБ», - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Он также заверил, что Россия продолжит играть свою важную роль в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.