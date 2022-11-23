Политолог Пискорский заявил, что поляки поменяли свою точку зрения в отношении Зеленского после его реакции на «ракетный инцидент»

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23 ноября 2022, 21:33 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Флаги Польши и Украины / Christoph Soeder / https://www.globallookpress.com

Польские жители изменили свою точку зрения в отношении президента Украины Владимира Зеленского после его реакции на падении ракеты на территорию Польши. Об этом сообщил политолог Матеуша Пискорский, слова которого приводит издание ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на информационное агентство БелТА.

Он отметил, что раньше поляки видели в украинском президенте некоего «защитника Польши», теперь же они поменяли свою позицию по отношению к Зеленскому.

Более того, как добавил Пискорский, настойчивое стремление лидера Украины переложить ответственность за падение ракеты на Россию может, в итоге, ухудшить отношения между Варшавой и Киевом.