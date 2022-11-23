Эксперт Соколов заявил, что поражение Украины было бы выгодно всем странам Евросоюза

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23 ноября 2022, 21:01 Источник: ПолитЭксперт

Флаг ЕС / Kay Nietfeld / https://globallookpress.com

Всем странам-членам Европейского союза было бы выгодно быстрое поражение Украины, ведь при таком сценарии можно было избежать мирового кризиса. Об этом во время беседы с «ПолитЭкспертом» сообщил корреспондент РАЕН Константин Соколов.

Согласно его словам, при затянувшемся конфликте на Украине Европа потеряла не только свои многочисленные экономические связи, но и была вынуждена «кормить» сам конфликт.

Как отметил эксперт, суть в том, что украинская сторона продолжает эскалацию не за свой «счет», ведь у нее не осталось сельского хозяйства и промышленности, в связи с чем весь Евросоюз «кормит Киев».