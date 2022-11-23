Всем странам-членам Европейского союза было бы выгодно быстрое поражение Украины, ведь при таком сценарии можно было избежать мирового кризиса. Об этом во время беседы с «ПолитЭкспертом» сообщил корреспондент РАЕН Константин Соколов.
Согласно его словам, при затянувшемся конфликте на Украине Европа потеряла не только свои многочисленные экономические связи, но и была вынуждена «кормить» сам конфликт.
Как отметил эксперт, суть в том, что украинская сторона продолжает эскалацию не за свой «счет», ведь у нее не осталось сельского хозяйства и промышленности, в связи с чем весь Евросоюз «кормит Киев».