Позывной «Мансур»: В Артемовск пришли американские наемники из ЧВК «Моцарт»

Аргументы Недели → Политика 13+

23 ноября 2022, 15:52 Антон Николаев

Американские военные, U.S. Marines / globallookpress.com

Командир отдельной разведывательной группы с позывным «Мансур» утверждает, что на артемовском направлении были замечены американские наемники. Об этом он сказал в эфире «Первого канала», передает издание "Аргументы недели".

«В Артемовск, не скажу, что большая группа, пришли америкосовские ЧВКшники. По- моему, они называются «Моцарт». Мы не знаем точное их количество. Я не думаю, что америкосы на нашей земле сильные и хорошие вояки. Впереди грядут холода, памперсов на всех не хватит, так что все будет нормально».

«Мансур» добавил, что наемники из США «уже попадали в перекрестья прицелов» российских военных.