Военный эксперт Кнутов о ситуации в ЗАЭС: «Нас толкают в ядерную катастрофу»

Аргументы Недели → Политика 13+

23 ноября 2022, 13:39 Антон Николаев

Запорожская АЭС, Dmitry Grigoriev/globallookpress.com

Юрий Кнутов считает, что если будет создана защитная зона вокруг Запорожской АЭС, Украина перебросит на территорию станции свои войска и технику. Таким мнением аналитик поделился с изданием «Аргументы недели».

«Теоретически защитная зона вокруг Запорожской АЭС может быть создана, но на практике это закончится тем, что киевский режим попытается использовать эту возможность для переброски своего спецназа, установлением контроля над АЭС и дальнейшего продвижения в тылу российской армии. Если, например, Украина получит контроль над этим объектом, у них появится возможность сосредотачивать там войска, которые мы не сможем обстреливать. Любое открытие огня по противнику на территории АЭС будет истолковано МАГАТЭ и другими западными организациями, структурами, как попытка нанести удар по объекту и вызвать ядерную катастрофу. Нас толкают на путь, который чреват политическими последствиями и ядерной катастрофой. Мы должны настаивать на своем: мы не держим там тяжелого оружия, станция контролируется Росгвардией, ЗАЭС является объектом гражданской инфраструктуры, который мы не используем в военных целях».

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Стамбуле с делегацией госкорпорации «Росатом» во главе с Алексеем Лихачевым, чтобы обсудить создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.