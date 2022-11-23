Политолог Кошкин о расстреле российских военнопленных: «Справедливого расследования от Запада ждать не стоит»

Аргументы Недели → Политика 13+

23 ноября 2022, 11:57 Антон Николаев

Фото: Армия, Alexander Rekun/ Global Look Press

Андрей Кошкин считает, что западные организации, которые, возможно, будут проводить расследование по делу о расстреле военнопленных российских солдат, ангажированы, поэтому справедливого результата ждать не стоит. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».



«То, что расследование должно быть, уже высказали в ООН. Вот и все, что мы получили! Остальное - это наш Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Это и является основанием для того, что справедливость восторжествует, когда наши органы доведут дело до логического конца».



«Что касается ООН, то сообщение о расследовании было даже не на уровне генерального секретаря, а заместителя. Мы видим такую риторику, так как ангажированы все структуры ООН коллективным Западом. Если и расследование будет проведено, то в формате конъюнктуры коллективного Запада, который поддерживает Украину. Может быть, будет и меморандум, но концовка будет выглядеть не так, как это представляют у нас, например, когда был суд в Нюрнберге. Я искренне хочу, чтобы те требования, которые озвучили в Госдуме, сами россияне, российские СМИ, были выполнены, прошел суд, виновные наказаны. Наверное, надо довести специальную военную операцию до конца, чтобы мы получили справедливый результат».



Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила ООН в избегании оценок видео с расстрелом ВСУ пленных.