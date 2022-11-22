Кадровые перестановки в Минпромторге: Приезжева назначена замминистра вместо Кадыровой

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22 ноября 2022, 21:43 Источник: РИА Новости

Кадровые перестановки в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. Правительство России освободило Гульназ Кадырову от должности замглавы Минпромторга в связи с переходом на другую работу.

Заместителем министра назначена Екатерина Приезжаева с 10 января 2023 года.

Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить 10 января 2023 года Приезжаеву Екатерину Геннадиевну заместителем министра промышленности и торговли РФ", - говорится в документе.

Другим распоряжением правительство освобождает Гульназ Кадырову от должности замминистра Минпромторга РФ с 9 января 2023 года.