Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Кадровые перестановки в Минпромторге: Приезжева назначена замминистра вместо Кадыровой

, 21:43 Источник: РИА Новости

Кадровые перестановки в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. Правительство России освободило Гульназ Кадырову от должности замглавы Минпромторга в связи с переходом на другую работу.

Заместителем министра назначена Екатерина Приезжаева с 10 января 2023 года.

Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить 10 января 2023 года Приезжаеву Екатерину Геннадиевну заместителем министра промышленности и торговли РФ", - говорится в документе.

Другим распоряжением правительство освобождает Гульназ Кадырову от должности замминистра Минпромторга РФ с 9 января 2023 года.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Общество

Общество

В мире