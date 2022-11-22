Белый дом: США и Россия не ведут консультаций по поводу действий Турции на севере Сирии

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22 ноября 2022, 19:35 Источник: ТАСС

Джон Кирби. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/globallook.com

Соединенные Штаты не ведут каких-либо консультаций с РФ в связи с операцией Анкары на севере Сирии. Об этом в ходе регулярного брифинга во вторник заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мне неизвестно о каких-либо переговорах с русскими по поводу турецкой операции в Сирии», - заявил представитель Белого Дома.

Ранее, в понедельник, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция была вынуждена пойти на эту операцию из-за того, что Россия якобы отказалась уничтожать террористов в Сирии и на севере Ирака.