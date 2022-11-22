Представитель Кремля Песков: сравнения Путина с Хрущевым вряд ли уместны

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22 ноября 2022, 13:52

Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Путина вряд ли можно с кем-то сравнивать. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о его отношении к сопоставлениям Путина и Хрущева.

«Я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», - ответил Песков на вопрос журналистов. Пресс-секретарь подчеркнул, что сравнение Путина с Хрущевым вряд ли можно назвать «уместным».

Напомним, что ранее на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» у Владимира Путина спросили, сможет ли он представить себя в роли Никиты Хрущева.