Военный эксперт Коротченко: Нужно больше Ланцетов, чтобы в круглосуточном режиме уничтожать артиллеристов ВСУ, ведущих обстрелы

Аргументы Недели → Политика 13+

22 ноября 2022, 13:31 Антон Николаев

Игорь Коротченко. Фото: Global Look Press

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что с помощью боеприпасов «Ланцет» можно остановить обстрелы Запорожской АЭС. Такое мнение эксперт высказал в эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«На Запорожской АЭС нужно развертывать группировку сил, подразделений, которые могут использовать барражирующие боеприпасы «Ланцет», и в круглосуточном режиме отслеживать и уничтожать артиллеристов ВСУ, которые ведут обстрелы. Апелляции в ООН, к Папе Римскому не принесет никаких результатов. ООН такая организация, которая обслуживает национальные интересы Вашингтона и других стран, на которые укажет вашингтонский обком. На ООН бессмысленно рассчитывать. Конечно, наши дипломаты ведут работу, выступают, приводят аргументы, но мы должны четко понимать, что эти аргументы никого не убедят», - заявил Коротченко.

По мнению Игоря Коротченко, необходимо срочно принять меры в отношении тех, кто обстреливает Донбасс, Запорожскую АЭС. «Поэтому больше Ланцетов! – уверен эксперт. – переводить предприятия концерна «Калашников» на круглосуточный режим работы, 100% авансирование гособоронзаказа, подготовка подразделений РФ, которые могут использовать барражирующие боеприпасы, и вперед! Это лучший способ избежать масштабного радиационного инцидента, а Зеленский хочет, чтобы это произошло!»

Ранее главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов счел неприемлемым западный вариант создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, предусматривающий демилитаризацию Энергодара.