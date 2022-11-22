Сенатор Цеков: «Россия покарает военнослужащих Украины, которые расстреляли российских пленных солдат»

Аргументы Недели → Политика 13+

22 ноября 2022, 12:09 Антон Николаев

Сергей Цеков полагает, что рано или поздно солдаты ВСУ, которые расстреляли российских военнопленных, понесут серьезное наказание. Цеков также считает, что реакция Запада на это происшествие неискренняя. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«То, что Госдума приняла такое обращение, это очень правильно. Мы реагируем на события, которые являются наиболее вопиющими, беззаконными и бесчеловечными в той ситуации, которая сейчас складывается на Украине во время спецоперации».

«Частично Запад уже реагирует на расстрел российских военнопленных солдат. Даже когда говоришь об этом, то это вызывает злость и желание отомстить тем, кто руководит военнослужащими Украины, и тем, кто это совершал. Кара их настигнет! Реакцию США и Европы мы видим. Она есть, так как это невозможно замолчать и скрыть. Но это неискренняя реакция, она не исходит из понимания того, что военнопленными нужно поступать как с военнопленными: не допускать унижений и убийств. Думаю, покарает убийц именно Россия. Думаю, что западные государства препятствовать в этом вопросе не будут».

Напомним, что Госдума одобрила заявление с призывом к парламентам мира осудить расстрел российских военнопленных в ДНР. В документе отмечается, что это преступление стало грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными.