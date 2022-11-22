Представитель РФ Лаврентьев: нельзя допустить эскалации ситуации после ударов Турции по территории Сирии

Эскалацию напряженности после ударов Турции по Сирии допустить нельзя. Об этом заявил спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев.
«Будем призывать наших турецких коллег к сдержанности…, чтобы не допустить эскалации напряженности», - такое заявление Лаврентьев сделал в ходе переговоров в Астане по вопросу сирийского урегулирования.
Политик отметил, что Турция не уведомляла Россию о предпринятых действиях.
Напомним, что ранее турецкий лидер Эрдоган назвал успешной операцию на севере Сирии и Ирака.