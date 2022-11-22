Представитель РФ Лаврентьев: нельзя допустить эскалации ситуации после ударов Турции по территории Сирии

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22 ноября 2022, 07:23

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, MFA Russia / globallookpress.com

Эскалацию напряженности после ударов Турции по Сирии допустить нельзя. Об этом заявил спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев.

«Будем призывать наших турецких коллег к сдержанности…, чтобы не допустить эскалации напряженности», - такое заявление Лаврентьев сделал в ходе переговоров в Астане по вопросу сирийского урегулирования.

Политик отметил, что Турция не уведомляла Россию о предпринятых действиях.

Напомним, что ранее турецкий лидер Эрдоган назвал успешной операцию на севере Сирии и Ирака.