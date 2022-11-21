Президент Диас-Канель заявил, что Куба ощущает поддержку РФ и лично Путина и благодарна за это

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21 ноября 2022, 21:12 Источник: РИА "Новости"

Мигель Диас-Канель Бермудес, State Duma Russia/Twitter.com

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель заявил, что его страна ощущает поддержку России и лично президента Владимира Путина, несмотря на геополитические потрясения, которые сейчас происходят в мире.

Мигель Диас-Канель в рамках переговоров с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко напомнил о трудностях, с которыми Куба и РФ столкнулись в период пандемии коронавируса нового типа, а также о санкционном давлении со стороны Запада.

Кубинский лидер отметил, что его страна всегда ощущала поддержку России и, в частности, Владимира Путина во время тяжелых моментов. Диас-Канель заявил, что Гавана благодарит Москву за это.