«Ведомости»: Вячеслав Володин предложил повысить зарплаты вице-спикерам и главам комитетов Госдумы

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21 ноября 2022, 15:37 Источник: Ведомости

Спикер Госдумы В. Володин, фото: Russian State Duma/globallookpress.com

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил повысить зарплату вице-спикерам и председателям комитетов Государственной думы РФ. Володин на Совете Госдумы 14 ноября назвал «несправедливым» тот факт, что единственный человек в Госдуме, который имеет зарплату, отличающуюся от других, — это он сам, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на шесть своих источников.

По данным собеседников издания, по идее Володина - необходимо «стимулировать работу депутатов» и «справедливо» повышать зарплату в зависимости от должности.

Председатель Госдумы предложил направить на выплаты сэкономленные палатой 600 миллионов рублей.

Зарплата депутатов Госдумы в 2018 году составляла 399 300 рублей до уплаты подоходного налога, а фактическая среднемесячная зарплата с учетом больничных и отпусков за шесть месяцев того же года у депутатов составляла 388 000 рублей.

Володин предложил поднять зарплату вице-спикерам, приравняв её к доходам вице-премьеров, а председателей комитетов Госдумы — к доходу федеральных министров.