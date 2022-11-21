Политолог Фененко: «США считают, что видео убийства военнопленных РФ - наше унижение»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 ноября 2022, 14:15 Антон Николаев

Алексей Фененко считает, что реакция Запада на видео, как украинские военные расправляются с пленными российскими солдатами, унижение для России. Такое мнение эксперт высказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Американцы считают, что это видео - не преступление Украины, а наше унижение. Они считают, что наших солдат можно пытать, и эта страна еще существует? Да если бы это был англосакс, я не представляю, какая кара обрушилась бы на столицу и города данной страны. Они, надменно ухмыляясь, говорят, что вы держава третьего ранга, если с вашими солдатами можно так обращаться. У них была песня «Никогда, никогда, никогда англичанин не будет пленным», этой песней все очень хорошо сказано».

«Здесь есть другая демонстрация: если вы жалуетесь в международные организации, значит вы не сверхдержава. Сверхдержава не жалуется, а уничтожает жестоко, беспощадно и втройне! А уж если это кто-то второстепенный и слабый, того нужно пороть так, чтобы никому не было повадно! Они нам демонстрируют, что если вы жалуетесь на Украину, вот в какой лиге вы играете! Вы жалуетесь на третьесортную страну, вместо того, чтобы разобраться самим».

Как утверждают СМИ, ранее в сети появилось видео убийства российских военнопленных где-то под Макеевкой. Сегодня также в Кремле заявили, что Россия сама займется расследованием и поиском убийц российских солдат.