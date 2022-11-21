Политолог Рубаев: «Токаев будет жертвовать отношениями с Россией в угоду Западу»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 ноября 2022, 12:29 Антон Николаев

Лидер Казахстана Токаев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Аслан Рубаев считает, что президент Казахстана Жомарт Закаев будет продолжать многовекторную политику на международной политической арене. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Было очевидно, что Токаев возьмет лидерство на выборах в Казахстане. Как известно, за него проголосовали порядка 81% избирателей. Явка на выборах составляла почти 70%. Все это свидетельствует о том, что казахи, с одной стороны, хотят сохранить стабильное государство, а с другой - они хотят перемен. Надо признать, что из всего политического спектра сохранить стабильность государства и предлагать перемены может только Токаев: изменение Конституции Казахстана, предложения нового плана, создание дополнительного финансового фонда для развития страны для молодежного сектора и бизнеса и т. д. Но с другой стороны, был ряд факторов, который наложился на высокую явку и его победу - беспокойство из-за январских событий в начале этого года и небольшой элемент спецоперации на Украине».

«Я думаю, что многовекторная политика Токаева продолжится, он будет заигрывать с Россией, Западом, Турцией, Китаем и Ираном, так как нужно кормить свое население. Поэтому Казахстан будет заигрывать со всеми, а также выстраивать ровные отношения с другими государствами. Но больше всего Токаев будет жертвовать нормальными отношениями с Россией в угоду Западу, Китаю и Турции. В этом случае, как и прежде, особых изменений в наших международных отношениях, пока Россия участвует в спецоперации, не наблюдается».

Ранее стало известно, что глава Казахстана Жомарт Токаев побеждает на президентских выборах с 85,52% голосов избирателей.