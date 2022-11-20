Депутат Белик заявил, что русофобия затмила разум некоторым американским экспертам

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20 ноября 2022, 23:07 Источник: RT

Флаг США / Maksim Konstantinov / https://www.globallookpress.com

Русофобия затмила разум ряду американских экспертов, сообщил во время беседы с RT член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя написанную Томасом Дансом статью для The Wall Street Journal под заголовком «Россия оккупировала и американские земли тоже», в которой американский журналист предложил Вашингтону вернуть контроль над российским островом Врангеля.

Согласно словам российского депутата, русофобия «затмила разум» некоторым экспертам Соединенных Штатов так сильно, что они находят возможным говорить о таких несуразных идеях в «публичном поле».

Белик отметил, что подобная подача «отдельных страниц истории», которую США трактуют как им удобно, претенциозна и «непозволительна». Он также добавил, что для старейшей американской газеты довольно странно публиковать статьи с «искаженными историческими фактами».