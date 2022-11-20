Глава СОЦПРОФ Вострецов заявил, что после ухода с российского рынка иностранный бизнес несет большие потери

Аргументы Недели → Политика 13+

20 ноября 2022, 20:54 Источник: Вечерняя Москва

Elena Mayorova / https://www.globallookpress.com

Зарубежный бизнес несет большие потери после ухода с российского рынка. Об этом во время беседы с «Национальными Новостями» заявил глава объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ» Сергей Вострецов.

Согласно его словам, зарубежные бренды уходят с рынка РФ не с «легким сердцем», так как иностранный бизнес несет большие потери. Он также заметил, что страны-члены Североатлантического альянса не являются государствами с рыночной экономикой, а скорее странами-диктаторами, которые диктуют свою волю и делают только то, что приносит выгоду им самим.

Как отметил Вострецов, любые проблемы, с которыми сталкивается Россия, несут для нее выгоду. Он заключил, что страна справится и без западных брендов, тем более, что «большая их часть» производилась в РФ.