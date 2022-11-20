Военный эксперт Гундаров заявил, что европейские страны постараются меньше вспоминать диверсии на «Северных потоках»

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20 ноября 2022, 19:10 Источник: Вечерняя Москва

Турбина для «Северного потока» / Bernd Thissen / https://www.globallookpress.com

Страны Европы постараются как можно меньше вспоминать случившейся инцидент на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил военный эксперт Владимир Гундаров.

Согласно его словам, результаты расследования подрыва газопровода в Балтийском море, которым занимается Швеция, могут быть неожиданными, но ждать того, что кто-то понесет ответственность — не стоит.

Эксперт отметил, что по примеру недавнего падения украинской ракеты на территории Польши, когда в итоге никого не признали виновным, европейские страны постараются вспоминать все реже диверсии на «Северных потоках».