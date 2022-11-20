Глава Минобороны Франции Лекорню заявил, что Париж вместе с союзниками ищет пути политического урегулирования в Украине

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20 ноября 2022, 18:51 Источник: РИА Новости

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Фото: Julien Mattia/globallook.com

Франция и ее партнеры работают над поиском путей политического урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом в интервью изданию Journal du Dimanche заявил глава оборонного ведомства Франции Себастьян Лекорню.

«Совместно с нашими союзниками мы обдумываем возможные политические выходы, чтобы положить конец конфликту в Украине», - приводит газета слова Лекорню.

По его словам, любые конфликты в результате заканчиваются политическим или дипломатическим решением. При этом он подчеркнул, что Киев сам будет решать, на каких условиях и в какие сроки он пойдет на переговоры с Москвой.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая на форуме по безопасности в Галифаксе, заявил, что Россия официально не обращалась к Украине по поводу переговоров.