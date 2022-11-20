Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что Киев обязательно проверит видеозапись с расстрелом россиян, сдавшихся в плен

Власти Украины изучат видеозапись, на котором снят расстрел пленных российских солдат, однако «маловероятно», что на них содержится именно то, в чем Москва обвиняет Киев. Об этом заявила вице-премьер украинского правительства Ольга Стефанишина в кулуарах ежегодного форума по безопасности в Галифаксе, пишет в воскресенье CNBC.
По словам Стефанишиной, Вооруженные силы Украины «абсолютно не заинтересованы в чьей-либо казни». Она утверждает, что, напротив, украинские военные получили приказ брать в плен как можно больше российских солдат, с тем чтобы их можно было потом обменять на плененных украинцев.
Склейка видео, на которой запечатлена якобы казнь россиян, стала распространяться в соцсетях 18 ноября. В тот же день Минобороны выступило с заявлением, назвав случившееся массовой кровавой расправой над безоружными российскими военнопленными.