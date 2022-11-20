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20 ноября 2022, 13:25

Президент Сербии Александр Вучич, Tomas Tkacik / globallookpress.com

Сербия окажет поддержку своим гражданам, которые проживают в северной части Косова и Метохии, если разгорится вооруженный конфликт. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил сербский президент Александр Вучич.

«Сербия поддержит своих граждан, проживающих на севере Косова и Метохии в случае вооруженного конфликта, заявил президент республики Александр Вучич», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Согласно точке зрения, высказанной Вучичем, стабилизация обстановки, а также обеспечение безопасности сербов, проживающих в непризнанном Косове, зависит исключительно от желания западной стороны повлиять на ситуацию.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Александр Вучич анонсировал переговоры с руководителем кабинета министров Косова Альбином Курти, которые должны состояться на следующей неделе.