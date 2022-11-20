Эндрю Наполитано о возможных переговорах Зеленского: «Когда Джо Байден скажет «Мои запасы пусты. Тебе надо договариваться»

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20 ноября 2022, 08:44 Источник: Лента.ру

Президент Украины Владимир Зеленский будет готов к переговорам с Россией только тогда, когда прекратится военная помощь Киеву от Вашингтона. Об этом заявил ведущий подкаста видеоблога Judging Freedom Эндрю Наполитано.

Американский обозреватель во время беседы со Скоттом Риттером, бывшим инспектором ООН по вооружениям в Ираке, заявил о том, что «если есть какие-то переговоры, каналы, если кто-то со стороны России и Украины тайно проводит встречу в отеле в Женеве, то там есть кто-то и из Госдепартамента».

Скотт Риттер при этом заявил, что «в этом нет никаких сомнений».

По мнению Эндрю Наполитано готовность властей Украины к переговорам может быть только тогда, «когда американский лидер Джо Байден позвонит и скажет: «Все»».

Ведущий назвал единственное условие готовности Владимира Зеленского к переговорам - когда Джо Байден позвонит Зеленскому и скажет: «Республиканцы взяли контроль над Палатой представителей Конгресса. Мои запасы пусты. Тебе надо договариваться».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что получил сигналы от союзников о желании России провести переговоры, но они возможны только на условиях Украины.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее прокомментировал заявление Владимира Зеленского так: «Если бы Зеленский переживал за своих мобилизованных пенсионеров, то не использовал бы слово «условия», а встал бы на колени за свой народ, как когда-то он демонстративно встал на колени ради своего избрания президентом».



Рамзан Кадыров при этом отметил:, что «у нас есть свои условия и они гораздо реалистичнее:

- Признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими;

- Выдача всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними и заслуженное ограничение свободы. Как видите, ничего сложного в отличие от условий Зеленского. Зато война прекратится. А до этих пор лично я считаю неприемлемым даже заикаться о переговорах».



