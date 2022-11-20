Представительство ДНР в СЦКК: Украинские войска обстреляли Иловайск из РСЗО HIMARS

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20 ноября 2022, 08:05 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Иловайск из РСЗО HIMARS. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.

В 03:50 утра был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по городу Иловайск, артобстрел вёлся со стороны населенного пункта Мемрик, ВФУ выпустили три ракеты из зенитного комплекса M142 HIMARS.

Реактивная система залпового огня американского производства M142 HIMARS (англ. High Mobility Artillery Rocket System) производится с марта 2003 года и поставляется США на Украину.





