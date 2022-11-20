Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку

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20 ноября 2022, 07:13 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку снарядами калибра 152-мм. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.



В 05:15 утра зафиксирован обстрелы со стороны ВСУ по населенному пункту Каштановое, ВСУ выпустили 4 снаряда калибра 152-миллиметра.



В 05:20 зафиксирован обстрелы со стороны ВСУ по населенному пункту Яковлевка, украинские войска выпустили 3 снаряда калибра 152 миллиметра.



Артобстрел в 05:15 и в 05:20 велся со стороны населенного пункта Авдеевка.



