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Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку

, 07:13 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку снарядами калибра 152-мм. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.

В 05:15 утра зафиксирован обстрелы со стороны ВСУ по населенному пункту Каштановое,  ВСУ выпустили 4 снаряда калибра 152-миллиметра.

В 05:20 зафиксирован обстрелы со стороны ВСУ по населенному пункту Яковлевка, украинские войска выпустили 3 снаряда калибра 152 миллиметра.

Артобстрел в 05:15 и в 05:20 велся со стороны населенного пункта Авдеевка.

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