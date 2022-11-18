Военкор Линин: «В поселке Опытное войска РФ закрепились окончательно»

Аргументы Недели → Политика 13+

18 ноября 2022, 16:46 Антон Николаев

Евгений Линин сообщил в эфире «Первого канала», что в поселке Опытное войска РФ закрепились окончательно. Он также отметил, что сейчас наша группировка продвигается в сторону поселений Водяное и Первомайское, передает издание «Аргументы недели».

«15 ноября в Опытном началось закрепление наших войск. Сейчас закрепление армии РФ завершилось окончательно. Все попытки контратак, которые предпринимались со стороны ВСУ, были отбиты. С учетом того, что в ДНР установилась погода пасмурная и дождливая, использование беспилотников сейчас затруднительно, поэтому в тех успехах, которые продолжают наши вооруженные силы, погода благоприятствует. И сейчас войска идут на Водяное и Первомайское».

Евгений Линин также утверждает, что бои в поселке Опытное велись тяжело, так как это был укрепрайон:

«Нет ни одного подвала в жилом доме, который бы не являлся укрепленным пунктом. Брались штурмом практически каждое здание. Штурм шел на протяжении нескольких недель, т.е., шла подготовка, где сначала работала минометная и артиллерийская разведка. Бои шли тяжелые, но те части ВСУ, которые находились в этом укрепрайоне, не смогли противостоять напору наших войск».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий российские войска полностью освободили населенный пункт Опытное.