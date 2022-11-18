Эксперт Танкаев: Всем очевидно, кто устроил подрыв на «Северных потоках»

Аргументы Недели → Политика 13+

18 ноября 2022, 14:23 Антон Николаев

globallookpress.com

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТП России Рустам Танкаев считает, что косвенные и прямые улики в деле о взрывах на «Северных потоках» явно указывают на США и Великобританию. Об этом Танкаев сказал изданию «Аргументы недели».

«Совершенно очевидны заказчики и исполнители, так как косвенных улик очень много. Есть и прямые улики - только что обнаружены остатки взрывчатого вещества шведами. Очевидно также, что заказ был сделан США, исполнителями стали военнослужащие ВМС Великобритании, - награждение группы офицеров через очень маленький промежуток времени после самого террористического акта. Есть и другие причины, которые заставляют думать так, а не иначе. В Европе, кроме Великобритании, нет заинтересованных, чтобы прекратить поставки газа из России, поэтому Германия, Франция и другие страны ЕС не приняли бы участия в таком террористическом акте. Ситуация очевидна для всех участников. Но что касается юридической процедуры признания виновных в международном терроризме США и Великобритании, я думаю, эту процедуру довести до конца не удастся, так как слишком велики возможности давления на политиков стран ЕС у США».

Ранее в Кремле призвали Швецию не останавливаться и найти виновных в подрыве «Северных потоков».