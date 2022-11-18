Экономист Разуваев: «Разморозка российских активов будет после окончания конфликта на Украине»

Аргументы Недели → Политика 13+

18 ноября 2022, 11:48 Антон Николаев

Александр Разуваев предположил, что разморозка активов РФ на сумму 68 миллиардов евро может наступить после окончания российско-украинского конфликта. Вместе с тем, эксперт подчеркнул, что такие меры бьют по статусу евро. Об этом Разуваев сказал изданию «Аргументы недели».

«Замораживание активов - это плохо, так как туда включены резервы ЦБ РФ, частных компаний. Мы в ответ тоже заморозили инвестиции на Московской бирже. Я думаю, что это негативный фактор для глобальной экономики, так как это бьет по статусу евро, как резервной валюты. Я надеюсь, что будет разморозка, но после окончания конфликта. Пока нас спасает очень хорошее торговое сальдо, так как импорт просел, а цены на сырье остались высокими. Заморозка активов - это дефолт перед нами, это показывает монархиям Персидского залива, что держать деньги на Западе небезопасно».

Ранее издание Politico сообщало, что ЕС решил заморозить российские активы на сумму в 68 миллиардов евро.