Политолог Станкевич: «Пока зерновая сделка держится на звонках Эрдогана»

Аргументы Недели → Политика 13+

17 ноября 2022, 16:54 Антон Николаев

Фото: unsplash.com

Сергей Станкевич считает, что сейчас необходима дорожная карта для зерновой сделки, так как пока все делается по доброй воле. Об этом эксперт сказал изданию «Аргументы недели».

«Неверно говорить о том, что сделка была продлена автоматически. Нет такой процедуры, как автоматическое продление. Она может быть и была продлена по согласованию, ведь прямыми сторонами сделки не являются Россия и Украина. Россия и Украина подписывали соглашение с ООН, но прямого документа нет. Точно также можно и продлить соглашение, если от нашей стороны министр обороны Шойгу звонит замгенсеку ООН Мартину Гриффитсу по гуманитарным вопросам и по чрезвычайной помощи. Они просто в телефонной беседе договариваются, что сделка продлена. Видимо, что-то подобное и состоялось».

«Буквально в последние дни идут интенсивные усилия по разблокированию аграрного и химического экспорта из России, которые до сих пор блокировались не формальными запретами, а по факту: отказывали в допуске к портам, страховке судов, грузов. Таких препятствий накопилось множество и их нужно было преодолеть, что и начали делать. Можно сказать, что российский поезд сдвинулся с мертвой точки, но все это нужно закрепить документами. Пока это все находится на усилиях чиновников из ООН и звонках Эрдогана. Необходима дорожная карта, связанная с разблокированием российского аграрного и агрохимического экспорта».

Ранее в Кремле заявили, что вариант продлить бессрочно зерновую сделку не рассматривался.