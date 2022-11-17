Ведущий Fox News Карлсон: США должны отказаться от поддержки Украины из-за лжи Зеленского о падении ракеты ВСУ в Польше

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17 ноября 2022, 14:19

Ведущий Fox News Такер Карлсон, Billy Bennight / globallookpress.com

Соединенным Штатам следует отказаться от помощи киевской стороне из-за лжи президента Владимира Зеленского о падении снаряда Вооруженных сил Украины на польской территории. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «RT на русском», озвучил ведущий Fox News Такер Карлсон.

«Из-за продолжающейся лжи Зеленского по поводу падения ракеты ВСУ в Польше США должны отказаться от поддержки Украины. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Карлсон предположил, что украинский лидер — «просто очередной коррумпированный восточноевропейский диктатор в спортивном костюме, разбогатевший на американских подачках».

Как сообщалось ранее сегодня, издание Financial Times проинформировало, что в Североатлантическом альянсе возмутились позицией Владимира Зеленского, упорно отрицающего, что в Польше упала именно ракета ВСУ.