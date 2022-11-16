Бывший офицер разведки США Риттер заявил, что инцидент в Польше является частью схемы по вовлечению НАТО в конфликт

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16 ноября 2022, 23:10 Источник: RT

Символика НАТО / Jaap Arriens / https://globallookpress.com

Скотт Риттер, бывший офицер разведки Соединенных Штатов Америки, заявил в беседе с RT, что ложные обвинения России в падении якобы ее ракеты на территорию Польши являются частью схемы по вовлечению Североатлантического альянса в украинский конфликт.

Согласно словам бывшего разведчика, Польша, Украина и Прибалтика имеют предрасположенность к довольно острому реагированию на любой инцидент, которым можно было бы обосновать вовлечение альянса в конфликт.

По мнению Риттера, любая экспертиза покажет, что на Польшу упала украинская ракета, более того, у НАТО есть «исчерпывающие доказательства» того, что Россия не имеет отношения к инциденту.